Пилоты «Формулы-1» раскритиковали выезд трактора на трассу Гран-при Японии

Пилоты «Формулы-1» пожаловались на трактор, выехавший на трассу Гран-при Японии в режиме машины безопасности.

Как сообщает Race Fans, после аварии гонщика «Феррари» Карлоса Сайнса маршалы разрешили выехать на обочину трассы «Сузука» трактору — в тот момент, когда мимо проезжали болиды.

При этом гонщики не были предупреждены о появлении эвакуационной техники. Весь пелотон проехал мимо трактора, когда на трассе был режим сейфти-кара.

«Боже… Что это за трактор? Что за трактор на трассе? Я проехал рядом с ним. Это неприемлемо! Что произошло? Не могу поверить», — заявил пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли.

«В следующий раз нам должны сообщить о тракторе на дороге», — ответил коллеге пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель.

Ранее сообщалось, что Гран-при Японии «Формулы-1» остановлен на третьем круге после аварии Сайнса.