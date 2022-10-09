Игорь Денисов: Сёмина и Пашинина надо пригласить в «Локомотив»
«Безусловно, Сёмин наладит в этом году игру. А в следующем они будут бороться за призовые места. Состав хороший, но отсутствует тренер. Если придут Сёмин и Пашинин — буду изо всех сил поддерживать и болеть. Всё, что происходило в последнее время, — это провал и бардак», — цитирует Денисова «Спорт-Экспресс».
Он признался, что в последнее время особо не следил за событиями в Российской премьер-лиге (РПЛ).
«Но даже до меня стала доходить информация о катастрофе в «Локомотиве», потому что стало происходить нечто из ряда вон выходящее», — добавил Денисов.
Напомним, что «Локомотив» 8 октября объявил об уходе спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра из московского клуба.
«Локо» с девятью очками располагается на 14-й позиции в турнирной таблице.
Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Сёмин ответил на вопрос, готов ли он вернуться в московский клуб.