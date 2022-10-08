Смородская: Малком и Клаудиньо — усиление для России

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о бразильских футболистах «Зенита» Малкоме и Клаудиньо, которые могут получить возможность выступать за сборную России по футболу.

«Малком и Клаудиньо — усиление для сборной России. Только нас отстранили от турниров. Очень жаль», — цитирует Смородскую «Чемпионат».

«Зенит» в сентябре отправил в РФС письма по поводу оформления российских паспортов для бразильских игроков.

8 октября журналист Иван Карпов сообщил, что РФС по запросу «Зенита» составил характеристику южноамериканских футболистов. На данный момент процесс получения российского паспорта в ускоренном порядке уже реализуется.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо перешёл в российский клуб в 2021-м. Команда из Санкт-Петербурга продлила контракты с бразильцами до конца сезона-2026/27.

Ранее бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал информацию о том, что футболисты «Зенита» Клаудиньо и Малком могут начать выступать за сборную России по футболу.