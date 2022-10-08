Юран — о возможном выступлении Малкома и Клаудиньо за сборную России: неприятно слышать

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал информацию о том, что футболисты «Зенита» Клаудиньо и Малком могут начать выступать за сборную России по футболу.

«Мне неприятно такое слышать. Огромная страна с такими традициями… Тогда нам надо закрывать детские школы — будем легализовывать иностранцев. Мы не можем найти 20 человек и воспитать их? Я не могу эту вещь понять», — цитирует Юрана «Чемпионат».

19 сентября «Зенит» отправил в РФС письма по поводу оформления российских паспортов для бразильских игроков.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо перешёл в российский клуб в 2021-м. Команда из Санкт-Петербурга продлила контракты с бразильцами до конца сезона-2026/27.

Ранее сообщалось, что Малком и Клаудиньо смогут выступать за сборную России.