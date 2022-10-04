«Каролина» подписала контракт с российским защитником Дроновым

«Каролина Харрикейнз» объявил о подписании контракта с российским защитником Григорием Дроновым.

Двустороннее соглашение с 24-летним россиянином рассчитано на один сезон, сообщается на официальном сайте клуба.

Отмечается, что зарплата при игре в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) составит $770 тысяч, а в случае перехода в Американскую хоккейную лигу (АХЛ) — $70 тысяч.

Дронов является воспитанником магнитогорского «Металлурга», за который выступал с 2016 года. На его счету 60 очков в 257 матчах КХЛ. На данный момент хоккеист заявлен за фарм-клуб «Чикаго Вулвз».

Ранее пресс-атташе IIHF Адам Стайсс заявил, что Международная федерация хоккея (IIHF) не имеет права приостанавливать контракты легионеров с клубами КХЛ.