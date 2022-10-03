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Игонин: ни у одной команды РПЛ нет шансов побороться с «Зенитом» за чемпионство

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Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин оценил шансы клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в борьбе за чемпионство с командой из Санкт-Петербурга.

«Считаю, шансов побороться с «Зенитом» ни у кого нет, так как у остальных команд нет какого-то запаса прочности. Если в отдельных отрезках матча, и даже на протяжении всей игры кто-то играет лучше и даже выигрывает, как недавно «Спартак», то на протяжении сезона никто не будет стабильно конкурировать с сине-бело-голубыми», — цитирует Игонина «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что у команд РПЛ не получится на одном хорошем уровне пройти длинную дистанцию.

«Не хватит либо скамейки, либо уверенности. Можно один раз угадать с тактикой в одном матче, но выстроенная игра на протяжении чемпионата — совсем другая история», — сказал Игонин.

«Зенит» на стадионе «Газпром Арена» со счётом 3:1 обыграл в 11-м туре чемпионата России «Ростов».

«Зенит» имеет в своём активе 29 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Далее расположились ЦСКА (23), «Ростов» (22), «Спартак» (22), «Краснодар» (20).

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