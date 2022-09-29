Левитин: восемь лет российские спортсмены испытывают на себе эти санкции

Помощник президента России Игорь Левитин высказался о ситуации с отстранением российских спортсменов.

«Сейчас говорят, что нашим спортсменам трудно. Но нам трудно с 2014 года. Мы всё время об этом забываем. Ведь первые санкции ударили по спортсменам. И вот восемь лет спортсмены испытывают на себе эти санкции. Олимпийская хартия говорит, что спорт — вне политики. Мы сегодня видим, что на самом деле это не так», — сказал Левитин на форуме «Россия — спортивная держава».

Он также заявил, что сейчас мир меняется, и основная задача — сделать спорт единым для всех. По его словам, если развалится олимпийское движение, то всё превратится в региональные спортивные структуры.

«Мы никому не будем запрещать приезжать в Россию», — добавил Левитин.

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее бывший заместитель генерального директора WADA Роб Келер обвинил МОК в том, что организация защищает российских спортсменов.