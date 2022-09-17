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Кожевникова: я бы не чувствовала себя безопасно при абсолютной открытости в соцсетях

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Двукратный призёр Олимпийских игр по фристайлу, а ныне спортивный психолог Елизавета Кожевникова считает, что нельзя чувствовать себя в безопасности при абсолютной открытости в соцсетях.
Кожевникова: я бы не чувствовала себя безопасно при абсолютной открытости в соцсетях
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«Дело тут не в моей внутренней закрытости, а скорее в шизофренической ситуации, сложившейся в мире. Говоря научным языком, произошло расщепление: чёрное воспринимается белым, белое — чёрным, у людей кардинально поменялось представление о ценностях. А ведь будет и следующий этап. Те же самые люди, которые сейчас ведут себя определённым образом, ещё по нескольку раз переобуются, потому что такова суть расщепления: в сознании людей постоянно меняются полюса, происходит подмена понятий, жертвы воспринимаются насильниками, и наоборот. Как будет развиваться история дальше, никто из нас не знает. А вот слова, которые были сказаны по тому или иному поводу, останутся. И надо хорошенько подумать, прежде чем лишний раз открывать рот — хотя бы для того, чтобы потом не выглядеть идиотом», — объяснила Кожевникова в интервью RT.

Ранее Кожевникова рассказала, как она относится к каминг-аутам атлетов.

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