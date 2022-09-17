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Кожевникова — о каминг-аутах спортсменов: я не расцениваю это как патологию

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Двукратный призёр Олимпийских игр по фристайлу, а ныне спортивный психолог Елизавета Кожевникова рассказала, как она относится к каминг-аутам атлетов.
Кожевникова — о каминг-аутах спортсменов: я не расцениваю это как патологию
  • Legion-Media

«Я не расцениваю это как патологию. Поступать таким образом люди способны по разным причинам. Есть те, кто понимает, что просто не может продолжать держать подобные вещи в себе: уровень внутренней тревоги настолько высок, что надо куда-то её выплеснуть, чтобы не нести в одиночку. А кто-то совершает подобные шаги исключительно с целью поднять свою маркетинговую ценность, подороже себя продать», — рассказала Кожевникова в интервью RT.

Она также ответила на вопрос, выгодно ли называться геем или трансгендером, если тот или иной профессиональный мир преимущественно гомосексуален.

«Я бы говорила здесь о другом. О том, что есть совершенно очевидная связь между количеством упоминаний и контрактом. Прекрасным примером могут служить Николай Давыденко и Марат Сафин в теннисе. Всем, кто в теме, всегда было известно, что Сафин играет менее стабильно, но он гораздо более скандален, поэтому продаёт себя по более высокой цене. Просто все спортсмены в этом отношении разные», — добавила Кожевникова.

Ранее Кожевникова заявила, что воспринимает спорт как сферу, которая при всём беспорядке текущего момента является постоянной.

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