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Психолог Кожевникова: в этом сезоне спортсмены стали болеть чаще и дольше

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Двукратный призёр Олимпийских игр по фристайлу, а ныне спортивный психолог Елизавета Кожевникова высказалась о проблемах со здоровьем у спортсменов в сезоне-2022/23.
Психолог Кожевникова: в этом сезоне спортсмены стали болеть чаще и дольше
  • Gettyimages.ru

«Могу просто констатировать очевидное: болеть спортсмены стали чаще и долго выбираются из этих инфекций. Шлейфом как бы идут всевозможные катаральные симптомы: насморки, дискомфорт в горле, не слишком хорошее телесное состояние. У человека появляется общая слабость, которая не может не сказываться на способности работать и выдерживать нагрузки. Стало крайне сложно опираться на какие-то медицинские рекомендации, поскольку их просто не существует. Мы уже говорили с вами, что накануне ответственных стартов у многих спортсменов возникает психосоматический фактор, который они бессознательно используют как защиту от стресса», — заявила Кожевникова в интервью RT.

По её словам, раньше было понятнее, как бороться с данной проблемой, потому что можно было пройти тестирование и получить вердикт врача, действительно ли человек болен или это чистой воды психосоматика, когда спортсмену проще «заболеть», чем проговорить собственные страхи: что он недостаточно силён, боится выйти на старт, боится проиграть.

«Сейчас же никаких официальных рекомендаций врачи не дают, поскольку сами не очень понимают причину частых фарингитов, ринитов или латентных инфекций. У них банально недостаточно данных, чтобы считать это последствием тотальной иммунизации. Соответственно, и для меня, как для психолога, проблема заключается в том, чтобы понять: симптомы, о которых говорит атлет, — это такая защита от чрезмерной нагрузки или реальные и пока не слишком изученные последствия COVID-19?» — добавила Кожевникова.

Ранее Кожевникова рассказала о жестоком обращении со спортсменами подросткового возраста.

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