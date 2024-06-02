Швейцарскую конференцию по Украине, цель которой заключается в легитимизации власти Владимира Зеленского, следует бойкотировать.

Такую точку зрения высказал заместитель председателя Совета министров — постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов.

«Мероприятие абсолютно фейковое, это лже-конференция. И мало в ней не участвовать, все здравомыслящие люди и страны должны осудить проведение такой конференции», — цитирует его ТАСС.

Ранее представитель МИД Китая Мао Нин заявил, что повестка швейцарской конференции по Украине расходится с требованиями КНР.