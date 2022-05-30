Психолог Кожевникова: форсированный ребёнок-спортсмен неизбежно станет травматиком

Двукратный призёр Олимпийских игр по фристайлу, а ныне спортивный психолог Елизавета Кожевникова рассказала о жестоком обращении со спортсменами подросткового возраста.

«Особенно много насилия в дисциплинах с низким возрастным цензом, где надо успеть выиграть всё до выхода из пубертата. Но, к сожалению, психика устроена таким образом, что нельзя насиловать детей и не заплатить за это, когда они вырастут. Форсированный ребёнок-спортсмен неизбежно станет травматиком», — цитирует Кожевникову Forbes.

По её словам, начиная с 13–14 лет травматические реакции сказываются на выступлениях или эмоциональной жизни. Она отметила, что многие спортсмены пытаются компенсировать свою дезорганизованность запрещённой фармакологией или вредными для здоровья вещами.

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