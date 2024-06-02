СК завершил расследование дела в отношении Дмитрия Гордона

Дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона* направлено для передачи в суд.

Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Установлено, что Гордон распространял публичные призывы к террористической деятельности, а также заведомо ложную информацию об армии России.

«Он совершал действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды и унижение достоинства группы лиц по национальному признаку», — заявили в СК

Кроме того, Гордон публично призывал к развязыванию агрессивной войны против России.

Ранее Гордона переобъявили в розыск.

* Внесён Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму, 06.04.2022. Также Гордон внесён в перечень лиц и организаций, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России 02.09.2022.