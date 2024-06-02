СК завершил расследование дела в отношении Дмитрия Гордона
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.
Установлено, что Гордон распространял публичные призывы к террористической деятельности, а также заведомо ложную информацию об армии России.
«Он совершал действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды и унижение достоинства группы лиц по национальному признаку», — заявили в СК
Кроме того, Гордон публично призывал к развязыванию агрессивной войны против России.
Ранее Гордона переобъявили в розыск.
* Внесён Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму, 06.04.2022. Также Гордон внесён в перечень лиц и организаций, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России 02.09.2022.