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МВД России: украинского журналиста Дмитрия Гордона снова объявили в розыск

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Украинский журналист Дмитрий Гордон* переобъявлен в розыск.
МВД России: украинского журналиста Дмитрия Гордона снова объявили в розыск
  • globallookpress.com
  • © Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency

Об этом свидетельствуют данные из базы МВД России.

«Дмитрий Гордон, 21.10.1967. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сказано в заявлении.

При этом статья, по которой журналист объявлен в розыск, не уточняется.

26 января МВД России объявило в розыск писателя Бориса Акунина** по статье Уголовного кодекса. 

* Внесён Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму, 06.04.2022. Также Гордон внесён в перечень лиц и организаций, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России 02.09.2022.

** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 12.01.2024.

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