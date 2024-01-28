МВД России: украинского журналиста Дмитрия Гордона снова объявили в розыск

Украинский журналист Дмитрий Гордон* переобъявлен в розыск.

Об этом свидетельствуют данные из базы МВД России.

«Дмитрий Гордон, 21.10.1967. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сказано в заявлении.

При этом статья, по которой журналист объявлен в розыск, не уточняется.

26 января МВД России объявило в розыск писателя Бориса Акунина** по статье Уголовного кодекса.

* Внесён Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму, 06.04.2022. Также Гордон внесён в перечень лиц и организаций, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России 02.09.2022.

** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 12.01.2024.