МВД объявило в розыск писателя Бориса Акунина

МВД России объявило в розыск писателя Бориса Акунина* по статье Уголовного кодекса. Об этом свидетельствуют данные полиции.

Минюст ранее признал Акунина иностранным агентом. Министерство отметило, что Григорий Чхартишвили (настоящее имя писателя) распространял недостоверные сведения о Российской Федерации и её армии, а также собирал деньги в поддержку Вооружённых сил Украины.

18 декабря Росфинмониторинг внёс его в перечень террористов и экстремистов. Перед этим сеть книжных магазинов «Читай-город — Буквоед» приостановила продажи книг Акунина.

Это произошло после высказываний писателя. Он сообщил, что готов всячески поддерживать Киев и дезертиров в российских войсках. Также писатель согласился с необходимостью ударов украинской армии по Крымскому мосту и российским городам. По его мнению, «до тупых людей какие-то простые вещи доходят наиболее ясным и прямым образом».

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 12.01.2024.