Auto Hebdo: де Врис заменит Гасли в Alpha Tauri

Советник Red Bull по автоспорту Хельмут Марко достиг соглашения с нидерландским пилотом Ником де Врисом о выступлении гонщика за Alpha Tauri в сезоне-2023.

Марко был впечатлён выступлением нидерландца на Гран-при Италии и решил предоставить ему место основного пилота, сообщает Auto Hebdo.

Де Врис заменял в Williams тайца Алекса Албона, который был госпитализирован с аппендицитом, на Гран-при Италии. Нидерландский пилот в дебютной гонке финишировал на девятой позиции, набрав два очка.

27-летний гонщик является чемпионом «Формулы-2» в 2019 году и «Формулы Е» в сезоне-2020/21.

Ранее сообщалось, что в Haas не будут продлевать контракт с немецким пилотом Миком Шумахером на сезон-2023.