Auto Hebdo: де Врис заменит Гасли в Alpha Tauri
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Марко был впечатлён выступлением нидерландца на Гран-при Италии и решил предоставить ему место основного пилота, сообщает Auto Hebdo.
Де Врис заменял в Williams тайца Алекса Албона, который был госпитализирован с аппендицитом, на Гран-при Италии. Нидерландский пилот в дебютной гонке финишировал на девятой позиции, набрав два очка.
27-летний гонщик является чемпионом «Формулы-2» в 2019 году и «Формулы Е» в сезоне-2020/21.
Ранее сообщалось, что в Haas не будут продлевать контракт с немецким пилотом Миком Шумахером на сезон-2023.