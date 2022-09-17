Daily Mail: в Haas решили не продлевать контракт с Шумахером
- AP
По информации Daily Mail, глава команды Гюнтер Штайнер считает, что сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера не соответствует предъявляемым ему требованиям. Отмечается, что коллектив подписал на место Мика его соотечественника — Нико Хюлькенберга.
Шумахер дебютировал в «Формуле-1» в 2021 году. За это время он провёл 37 Гран-при.
После 16-го этапа немецкий пилот занимает 15-ю позицию в личном зачёте, набрав 12 очков. Его напарник по команде — датчанин Кевин Магнуссен — находится на 12-м месте (22 очка). Лидером личного зачёта является действующий чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull (335 очков).
Ранее сообщалось, что Шумахер примет участие в тестах Alpine.