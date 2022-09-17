Daily Mail: в Haas решили не продлевать контракт с Шумахером

В Haas не будут продлевать контракт с немецким пилотом Миком Шумахером на сезон-2023.

По информации Daily Mail, глава команды Гюнтер Штайнер считает, что сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера не соответствует предъявляемым ему требованиям. Отмечается, что коллектив подписал на место Мика его соотечественника — Нико Хюлькенберга.

Шумахер дебютировал в «Формуле-1» в 2021 году. За это время он провёл 37 Гран-при.

После 16-го этапа немецкий пилот занимает 15-ю позицию в личном зачёте, набрав 12 очков. Его напарник по команде — датчанин Кевин Магнуссен — находится на 12-м месте (22 очка). Лидером личного зачёта является действующий чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull (335 очков).

Ранее сообщалось, что Шумахер примет участие в тестах Alpine.