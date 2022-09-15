Мишин не планирует завершать тренерскую карьеру

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин заверил, что в ближайшее время не намерен завершать карьеру.

«Сейчас у нас очень хороший коллектив. Я чувствую в себе силы, потому что рядом со мной стоит моя супруга Татьяна, которая круто взялась за подготовку юных фигуристов, нового поколения», — цитирует Мишина «Спорт-Экспресс».

По его словам, в этом ему и его жене помогают отличные специалисты, включая Владислава Сезганова, Софью Самодурову, Кирилла Алёшина. Помимо них, за развитием спортсменов следит Егор Челошкин, отвечающий за ОФП, а постановкой программ занимаются сильные хореографы — Татьяна Прокофьева и Елизавета Навиславская.

Как подчеркнул Мишин, его команде и подопечным «предстоит ещё многое сделать».

81-летний Мишин является серебряным призёром чемпионата мира в парном катании, а также двукратным медалистом первенства Европы. В качестве тренера он успел поработать с такими прославленными фигуристами, как Евгений Плющенко, Алексей Ягудин, Елизавета Туктамышева, Каролина Костнер, Михаил Коляда и другие.

Ранее сообщалось, что слушания по допинговому делу фигуристки Камилы Валиевой пройдут в конце сентября или начале октября.