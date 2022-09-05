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Буянова: Женю Медведеву очень трудно понять простому человеку

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Елена Буянова высказала своё мнение о двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой.
Буянова: Женю Медведеву очень трудно понять простому человеку
  • AP

«Она правильно сделала, что вернулась к Тутберидзе. С неё волшебным образом моментально сошёл весь хейт. Медведеву очень сложно понять простому человеку. После Пхёнчхана она жила с «занозой» и стремилась к лучшему результату», — цитирует Буянову РИА Новости.

Напомним, что фигуристка после Олимпиады-2018 в Пхёнчхане ушла от Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру. Спустя два года Медведева вернулась в «Хрустальный», но из-за травм не участвует в соревнованиях и перестала входить в состав сборной России.

За свою карьеру она дважды выиграла чемпионат мира, Европы и России, а также стала двукратной серебряной призёркой Олимпийских игр.

Ранее Елена Буянова рассказала о здоровье своей подопечной — чемпионки Европы Алёны Косторной.

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