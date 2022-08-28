Самсонова: не ожидала выиграть второй подряд турнир в США

Российская теннисистка Людмила Самсонова заявила, что она не ожидала завоевать второй подряд титул в США.

«Для меня это невероятно — выиграть два титула подряд здесь, в Соединённых Штатах, я этого не ожидала. Нравится играть здесь, потому что покрытие довольно быстрое, мне это нравится. Это помогало мне в сложных ситуациях», — приводит слова Самсоновой официальный сайт WTA.

23-летняя теннисистка из России в финальном матче переиграла в двух сетах Александру Соснович из Белоруссии со счётом 6:1, 6:3. Игра продолжалась 1 час 11 минут.

Призовой фонд турнира составлял примерно $250 тыс.

Самсонова выиграла третий титул в карьере в одиночном разряде.

Ранее россиянка Дарья Касаткина стала победительницей теннисного турнира в Гранби.