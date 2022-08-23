Мозес приступил к тренировкам в зале после травмы
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Видео с тренировкой в зале появилось в Twitter.
Мозес получил повреждение ахиллова сухожилия 6 августа в первом тайме матча четвёртого тура чемпионата России с «Уралом» (2:0). Защитник из Нигерии 17 августа был успешно прооперирован в Германии.
Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, как восстанавливаются Мозес и Мацей Рыбус.
Мозес начал тренироваться после операции pic.twitter.com/P2mERCvzHW— Алексей Лазуткин (@lazutkin_88) August 23, 2022