Мозес приступил к тренировкам в зале после травмы

Полузащитник московского «Спартака» Виктор Мозес занимается в тренажёрном зале после серьёзной травмы.

Видео с тренировкой в зале появилось в Twitter.

Мозес получил повреждение ахиллова сухожилия 6 августа в первом тайме матча четвёртого тура чемпионата России с «Уралом» (2:0). Защитник из Нигерии 17 августа был успешно прооперирован в Германии.

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, как восстанавливаются Мозес и Мацей Рыбус.