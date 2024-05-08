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Глава РУСАДА Логинова считает, что WADA восстановит агентство в правах

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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова высказала мнение относительно восстановления организации в правах.
Глава РУСАДА Логинова считает, что WADA восстановит агентство в правах
  • РИА Новости

«Для того чтобы аккредитовать нашу лабораторию, нужно восстановить РУСАДА. Надо делать следующие шаги навстречу нашему восстановлению. С точки зрения операционной деятельности у нас всё в порядке. Считаю, что нас восстановят», — цитирует Логинову РИА Новости.

11 марта в WADA заявили, что РУСАДА всё ещё не соответствует антидопинговому кодексу.

Исполком WADA, основываясь на информации, полученной от специального независимого комитета по соответствию, постановил, что осенью 2022 года выявили, что Всемирный антидопинговый кодекс не до конца интегрирован в законодательство России.

Ранее в РУСАДА сообщили, что зарубежные лаборатории отказываются принимать пробы с Игр дружбы.

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