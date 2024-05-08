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В РУСАДА сообщили, что зарубежные лаборатории отказываются принимать пробы с Игр дружбы

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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова сообщила, что зарубежные лаборатории не принимают допинг-пробы с Игр дружбы.

«Мы стали сталкиваться с отказом иностранных лабораторий принимать пробы с Игр БРИКС и Игр дружбы. Даже Турция отказывает. Мы ведём далее переговоры, мы в контакте и в диалоге, принимаем все меры, чтобы обеспечить допинг-контроль. Отказ идёт из-за шумихи вокруг новых форматов», — цитирует Логинову РИА Новости.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Екатеринбурге и Москве. В рамках турнира проведут соревнования по 33 видам спорта, в том числе по лёгкой атлетике, смешанным единоборствам, баскетболу, акробатическому рок-н-роллу и другим.

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