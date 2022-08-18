Абаскаль рассказал о ходе восстановления Мозеса и Рыбуса

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, как восстанавливаются защитник Мацей Рыбус и хавбек Виктор Мозес.

«Рыбус продолжает восстановление, сейчас работает по индивидуальной программе. У него была опасная травма, но он уже близок к тому, чтобы вернуться в группу. Надеемся, что завтра он будет работать со всеми», — сказал Абаскаль в интервью на YouTube-канале «Спартака».

Он заявил, что Мозес чувствует себя нормально после операции. По его словам, клуб должен поддерживать полузащитника, ведь он очень помог команде в начале сезона.

Рыбус получил повреждение в расположении национальной команды Польши.

Мозес получил травму 6 августа в первом тайме матча четвёртого тура чемпионата России с «Уралом» (2:0). Защитник из Нигерии 17 августа был успешно прооперирован в Германии. Ожидается, что игрок пропустит около шести месяцев.

«Спартак» сыграет с «Динамо» в гостях 20 августа. Игра начнётся в 17:30 мск.

Красно-белые (13 очков) по итогам пяти туров лидируют в РПЛ. «Динамо» (девять очков) — на шестой строчке.

Ранее Абаскаль оценил шансы красно-белых в матче шестого тура чемпионата России по футболу со столичным «Динамо».