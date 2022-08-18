Абаскаль — о матче с «Динамо»: дерби выигрывают зачастую за счёт сердца и души

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль оценил шансы красно-белых в матче шестого тура чемпионата России по футболу со столичным «Динамо».

«Дерби выигрывают зачастую за счёт сердца, души и отношения. Мы должны будем подготовить этот матч идеально: и на футбольном уровне, и физически, и тактически», — цитирует Абаскаля пресс-служба «Спартака».

Вместе с тем 33-летний испанский специалист признался, что понимает всю ответственность за результат матча с бело-голубыми.

«У меня в жизни было много дерби. И когда я играл в молодёжной команде «Севильи» — с «Бетисом». У меня был опыт и в Швейцарии, когда встречались «Базель» и «Янг Бойз»», — пояснил он.

«Спартак» сыграет с «Динамо» в гостях 20 августа. Игра начнётся в 17:30 мск.

Красно-белые (13 очков) по итогам пяти туров лидирует в РПЛ. «Динамо» (девять очков) идёт на шестой строчке.

Ранее Наиль Умяров высказался о работе с главным тренером Гильермо Абаскалем.











