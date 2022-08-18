военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Абаскаль — о матче с «Динамо»: дерби выигрывают зачастую за счёт сердца и души

Короткая ссылка
Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль оценил шансы красно-белых в матче шестого тура чемпионата России по футболу со столичным «Динамо».
Абаскаль — о матче с «Динамо»: дерби выигрывают зачастую за счёт сердца и души
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Дерби выигрывают зачастую за счёт сердца, души и отношения. Мы должны будем подготовить этот матч идеально: и на футбольном уровне, и физически, и тактически», — цитирует Абаскаля пресс-служба «Спартака».

Вместе с тем 33-летний испанский специалист признался, что понимает всю ответственность за результат матча с бело-голубыми.

«У меня в жизни было много дерби. И когда я играл в молодёжной команде «Севильи» — с «Бетисом». У меня был опыт и в Швейцарии, когда встречались «Базель» и «Янг Бойз»», — пояснил он.

«Спартак» сыграет с «Динамо» в гостях 20 августа. Игра начнётся в 17:30 мск.

Красно-белые (13 очков) по итогам пяти туров лидирует в РПЛ. «Динамо» (девять очков) идёт на шестой строчке.

Ранее Наиль Умяров высказался о работе с главным тренером Гильермо Абаскалем.





Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить