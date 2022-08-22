Мичков может вернуться в строй как минимум через месяц

Стали известны сроки восстановления нападающего СКА Матвея Мичкова после травмы.

«Предварительные сроки восстановления Мичкова — ещё месяц как минимум», — цитирует представителя клуба ТАСС.

4 августа Мичков после силового приёма во втором периоде в исполнении защитника минского «Динамо» Алексея Емелина не смог продолжить игру. Капитану сборной U25 потребовалась помощь врачей. 17-летний форвард не сумел сдержать слёз.

Мичков в 13 матчах Континентальной хоккейной лиги сезона-2021/22 забросил две шайбы и оформил три результативные передачи. Нападающий стал обладателем золотых медалей в составе сборной России на юношеской Олимпиаде 2020 года. Он также завоевал серебро юниорского чемпионата мира — 2021.

Ранее Роман Ротенберг рассказал о сроках восстановления Мичкова.