Тренер СКА Ротенберг: Мичков может выбыть из строя на два месяца

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг рассказал о сроках восстановления нападающего сборной звёзд России (игроки до 25 лет) Матвея Мичкова.

«Матвей также готовился очень серьёзно сам. Однако, как мы видим, физподготовка имеет большое значение. Емелин всегда жёсткий игрок, Эмиль Галимов сталкивался с ним. Он раскрылся в «кораблике», есть большой риск травмы. Возможно, выбыл на два месяца», — цитирует Ротенберга ТАСС.

Мичков после силового приёма во втором периоде в исполнении защитника минского «Динамо» Алексея Емелина не смог продолжить игру. Капитану сборной U25 потребовалась помощь врачей. 17-летний форвард не сумел сдержать слёз.

Емелин заявил, что не хотел нанести травму Мичкову в товарищеском матче.