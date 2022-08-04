Тренер СКА Ротенберг: Мичков может выбыть из строя на два месяца
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«Матвей также готовился очень серьёзно сам. Однако, как мы видим, физподготовка имеет большое значение. Емелин всегда жёсткий игрок, Эмиль Галимов сталкивался с ним. Он раскрылся в «кораблике», есть большой риск травмы. Возможно, выбыл на два месяца», — цитирует Ротенберга ТАСС.
Мичков после силового приёма во втором периоде в исполнении защитника минского «Динамо» Алексея Емелина не смог продолжить игру. Капитану сборной U25 потребовалась помощь врачей. 17-летний форвард не сумел сдержать слёз.
Емелин заявил, что не хотел нанести травму Мичкову в товарищеском матче.