Емелин не хотел нанести травму Мичкову в товарищеском матче

Защитник минского «Динамо» Алексей Емелин заявил, что не собирался травмировать нападающего сборной молодых звёзд России (игроки до 25 лет) Матвея Мичкова в матче на турнире Sochi Hockey Open.

«Чистый» силовой приём. Он хотел обыграть, и мы просто столкнулись. Стоило ли такого молодого ловить на силовой прием? А вы считаете, что я должен был пропустить игрока через центр, чтобы вы потом сказали: «Емелин не тот»? Против меня так же играли», — цитирует Емелина РИА Новости.

При этом хоккеист признался, что ему очень жаль 17-летнего хоккеиста. Емелин призвал не рассматривать случившееся как провокацию.

«Но я повторюсь, что это хоккей. Если игрок идёт в центр, то должен понимать всю серьёзность», — заключил 36-летний защитник «Динамо».

Мичков после силового приёма во втором периоде не смог продолжить игру. Капитану сборной U25 потребовалась помощь врачей. Форвард не сумел сдержать слёз.

Игра, которая прошла на льду олимпийской арены «Шайба», завершилась со счётом 3:5 в пользу команды из столицы Белоруссии.

Ранее СКА победил минское «Динамо» в матче предсезонного турнира в Сочи.





