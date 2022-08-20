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L'Équipe: УЕФА может наказать ПСЖ и «Марсель» за нарушение ФФП

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Французские клубы ПСЖ и «Марсель» могут быть наказаны УЕФА за нарушение финансового фейр-плей (ФФП).

Оба клуба будут вынуждены исправить своё экономическое положение в течение трёх ближайших лет, иначе в отношении команд применят строгие санкции, сообщает L'Équipe.

Уточняется, что если команды откажутся выполнять требования комитета, то их ждут серьёзные санкции.

«Пари-Сен-Жермен» (шесть очков) по итогам двух туров лидируют в Лиге 1. «Марсель» (четыре очка) идёт на четвёртой строчке.

Ранее суд Парижа отклонил иск Ла Лиги по поводу контракта Мбаппе с ПСЖ.

 

 

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