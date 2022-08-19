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Суд Парижа отклонил иск Ла Лиги по поводу контракта Мбаппе с ПСЖ

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Административный суд Парижа отклонил иск испанской Ла Лиги, которая просила аннулировать контракт форварда Килиана Мбаппе с «Пари Сен-Жермен».
Суд Парижа отклонил иск Ла Лиги по поводу контракта Мбаппе с ПСЖ
  • AP
  • © Eugene Hoshiko

Суд постановил, что контракт француза не предполагает нанесения «существенного и непосредственного ущерба», сообщает 90min.

23-летний нападающий сборной Франции подписал соглашение до 2025 года. Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. С тех пор он провёл за команду 218 матчей, забил 171 мяч и отдал 88 результативных передач.

СМИ сообщали, что футболист перейдёт в мадридский «Реал» в статусе свободного агента.

По мнению президента Ла Лиги Хавьера Тебаса, ПСЖ не мог позволить себе продлить игрока из-за убытков клуба в прошлом сезоне в размере €300 млн.

Ранее сообщалось, что представители чемпионата Испании по футболу обратились в административный суд Парижа с целью аннулировать контракт Мбаппе с ПСЖ.

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