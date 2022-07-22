RMC Sport: Ла Лига обратилась в суд с целью аннулировать контракт Мбаппе с ПСЖ

Представители чемпионата Испании по футболу обратились в административный суд Парижа с целью аннулировать контракт французского нападающего Килиана Мбаппе с ПСЖ.

Представители Ла Лиги обратились с требованием отменить решение Национального департамента по контролю управления (DNCG), сообщает RMC Sport.

23-летний нападающий сборной Франции подписал соглашение до 2025 года. Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. С тех пор он провёл за команду 217 матчей, забил 171 мяч и отдал 87 результативных передач.

СМИ сообщали, что футболист перейдёт в мадридский «Реал» в статусе свободного агента.

По мнению президента Ла Лиги Хавьера Тебаса, ПСЖ не мог позволить себе продлить игрока из-за убытков клуба в прошлом сезоне в размере €300 млн.

Ранее ПСЖ предлагал Неймара «Манчестер Сити».