ПСЖ предлагал Неймара «Манчестер Сити»

Короткая ссылка
В «Пари Сен-Жермен» пытались организовать переход нападающего Неймара в «Манчестер Сити».
ПСЖ предлагал Неймара «Манчестер Сити»
  • AP
  • © Manu Fernandez

Французский клуб рассчитывал обменять бразильца на португальского полузащитника Бернарду Силву, сообщает Le Parisien. Отмечается, что руководство английского клуба никак не отреагировало на это предложение.

Сообщается, что Неймар не хочет покидать клуб и намерен доказать свою значимость в ПСЖ в предстоящем сезоне.

Бразилец перешёл в ПСЖ в 2017 году. За французский клуб он провёл 144 матча, забил 100 мячей и отдал 60 результативных передач.

Силва присоединился к «Манчестер Сити» в 2017 году. За английский клуб он сыграл 251 матч, забил 48 мячей и отдал 51 голевую передачу.  

Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» выставил 11 игроков на трансферы, среди них есть Неймар.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить