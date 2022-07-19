ПСЖ предлагал Неймара «Манчестер Сити»

В «Пари Сен-Жермен» пытались организовать переход нападающего Неймара в «Манчестер Сити».

Французский клуб рассчитывал обменять бразильца на португальского полузащитника Бернарду Силву, сообщает Le Parisien. Отмечается, что руководство английского клуба никак не отреагировало на это предложение.

Сообщается, что Неймар не хочет покидать клуб и намерен доказать свою значимость в ПСЖ в предстоящем сезоне.

Бразилец перешёл в ПСЖ в 2017 году. За французский клуб он провёл 144 матча, забил 100 мячей и отдал 60 результативных передач.

Силва присоединился к «Манчестер Сити» в 2017 году. За английский клуб он сыграл 251 матч, забил 48 мячей и отдал 51 голевую передачу.

Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» выставил 11 игроков на трансферы, среди них есть Неймар.