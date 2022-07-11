Marca: ПСЖ выставил на трансфер 11 игроков, среди них Неймар

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«Пари Сен-Жермен» выставил 11 игроков на трансферы, среди них бразилец Неймар.

По информации Marca, в список входят: Леандро Паредес, Абду Диалло, Джорджиньо Вейналдум, Мауро Икарди, Лейвин Курзава, Неймар, Юлиан Дракслер, Андер Эррера и ещё три футболиста.

Ранее СМИ сообщали, что контракт Неймара с ПСЖ продлён до 2027 года.

Бразилец перешёл в ПСЖ в 2017 году. За французский клуб он провёл 144 матча в Лиге 1, забил 100 мячей и отдал 60 результативных передач.

Ранее сообщалось, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в ПСЖ.

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