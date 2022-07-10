Источник: ПСЖ контактирует с агентом Роналду

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в ПСЖ.

Советник ПСЖ по футбольным вопросам Луиш Кампуш связывался с агентом нападающего Жорже Мендешем, сообщает Педру Алмейда в Twitter.

В СМИ сообщали, что футболист пропустил очередную тренировку команды. Он объяснил своё отсутствие семейными обстоятельствами. Отмечается, что агент игрока связывается с разными клубами по поводу перехода Роналду.

Португалец в сезоне-2021/22 провёл за «Манчестер Юнайтед» 38 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал три результативные передачи. Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. МЮ занял шестое место в АПЛ и не сможет принять участие в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что МЮ отложил выпуск ролика с презентацией формы из-за наличия в нём Роналду.