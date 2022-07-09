Mirror: МЮ отложил выпуск ролика с презентацией формы из-за наличия в нём Роналду

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду принял участие в презентации новой домашней формы клуба на сезон-2022/23.

По информации The Mirror, выпуск ролика откладывается из-за наличия в нём Роналду, который собирается покинуть клуб.

Португалец в сезоне-2021/22 провёл за МЮ 38 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал три результативные передачи. Контракт с Роналду действует до июня 2023 года. «Манчестер Юнайтед» занял шестое место в АПЛ и не сможет принять участие в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что Роналду не полетит в предсезонный тур с МЮ.