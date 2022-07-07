Итальянский журналист: Роналду не полетит в предсезонный тур с МЮ

Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» принял решение не брать с собой на предсезонный сбор в Таиланд нападающего Криштиану Роналду.

37-летний португалец не полетит завтра вместе с командой в Бангкок, где «красным дьяволам» 12 июля предстоит товарищеский матч с «Ливерпулем», написал в социальных сетях итальянский журналист Фабрицио Романо.

Уточняется, что МЮ согласились дать Роналду дополнительное время, чтобы разобраться с личными или семейными делами.

«Манчестер Юнайтед» в рамках предсезонного тура также сыграет в Австралии с «Мельбурном» (15 июля) и «Кристал Пэлас» (19 июля).

Португалец в сезоне-2021/22 провёл за МЮ 38 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал три результативные передачи. Контракт с Роналду действует до июня 2023 года. «Манчестер Юнайтед» занял шестое место в АПЛ и не сможет принять участие в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что клуб смирился с уходом Роналду.



