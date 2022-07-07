The Sun: «Манчестер Юнайтед» смирился с уходом Роналду

Нападающий Криштиану Роналду с большой долей вероятности в скором времени покинет «Манчестер Юнайтед».

По информации The Sun, руководство клуба смирилось с тем, что футболист покинет команду. Поэтому Роналду не будут удерживать в МЮ против его воли, чтобы сохранить хорошие отношения.

Португалец в сезоне-2021/22 провёл за «Манчестер Юнайтед» 38 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал три результативные передачи. Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. МЮ занял шестое место в АПЛ и не сможет принять участие в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что Роналду вновь не появился на тренировке «Манчестер Юнайтед».