Васильев рассказал, что не только в России спортсмены являются военнослужащими
- РИА Новости
«Пусть они не лукавят. На Западе спортсмены процентов на 80 являются военнослужащими. Это известный факт. Так делается, чтобы трудоустроить атлетов. Они тогда получают достойную зарплату и дополнительные льготы. Подобная история и у нас. В этом нет никакой хитрости и обязательного участия в военных операциях. В IBU всё прекрасно понимают, знают, что ни один биатлонист не участвует в вооружённом конфликте. Прекрасно знакомы с нашей системой. Это просто повод сделать из мухи слона. Пытаются придумать гадость, а потом её раскрутить до неимоверных размеров. Считаю, ко всему нужно относиться спокойно. Пережить этот период, не сокрушаться. Да, общая обстановка не совсем хорошая, но надо оставлять голову холодной и не опускаться до истерики. Каждый просто должен делать своё дело», — заявил Васильев в интервью RT.
Ранее Васильев резко высказался о рекомендации IBU продлить отстранение россиян.