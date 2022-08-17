Васильев рассказал, что не только в России спортсмены являются военнослужащими

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о требованиях исполкома IBU, в то время как ряд спортсменов сборной России являются военнослужащими или сотрудниками МВД.

«Пусть они не лукавят. На Западе спортсмены процентов на 80 являются военнослужащими. Это известный факт. Так делается, чтобы трудоустроить атлетов. Они тогда получают достойную зарплату и дополнительные льготы. Подобная история и у нас. В этом нет никакой хитрости и обязательного участия в военных операциях. В IBU всё прекрасно понимают, знают, что ни один биатлонист не участвует в вооружённом конфликте. Прекрасно знакомы с нашей системой. Это просто повод сделать из мухи слона. Пытаются придумать гадость, а потом её раскрутить до неимоверных размеров. Считаю, ко всему нужно относиться спокойно. Пережить этот период, не сокрушаться. Да, общая обстановка не совсем хорошая, но надо оставлять голову холодной и не опускаться до истерики. Каждый просто должен делать своё дело», — заявил Васильев в интервью RT.

Ранее Васильев резко высказался о рекомендации IBU продлить отстранение россиян.