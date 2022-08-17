«Сама постановка вопроса абсурдна»: почему требования IBU для восстановления членства СБР назвали невыполнимыми

Исполком IBU рекомендовал конгрессу организации продлить отстранение российских и белорусских спортсменов. Снять санкции предлагается, если СБР и БФБ чётко дистанцируются от ситуации на Украине и не допустят, чтобы должностные лица или спортсмены были вовлечены в военные действия. В России назвали такое решение международной федерации ожидаемым, однако были удивлены новыми требованиями. Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отметил, что зарубежным чиновникам следовало бы для начала предъявить факты, подтверждающие участие биатлонистов в военном конфликте, а тренер женской национальной команды Михаил Шашилов и вовсе назвал согласие с выдвинутыми условиями предательством страны.

Недолго радовались в России словам юриста Ричарда Макларена, который в выходные вступился за российских спортсменов и заявил, что их отстранение незаконно. Уже во вторник, 16 августа, Международный союз биатлонистов вновь заставил российских специалистов негодовать. В опубликованном на официальном сайте релизе исполком организации рекомендует конгрессу IBU продлить отстранение российских и белорусских атлетов. Снять санкции предлагается при одном условии: если СБР и БФБ чётко дистанцируются от ситуации на Украине и не допустят, чтобы должностные лица или спортсмены были вовлечены в военные действия.

Это не окончательное решение. Однако, судя по настроениям в мире биатлона, большинство делегатов конгресса IBU, который состоится в Зальцбурге с 15 по 18 сентября, скорее всего, к рекомендациям прислушаются, поскольку их предлагает руководство международной федерации.

В СБР оперативно отреагировали на релиз, напомнив о двух исках, поданных в CAS в связи с отстранением спортсменов, и приостановлении членства союза в организации.

«Мы считаем, что сегодняшние рекомендации исполкома IBU в отношении спортсменов России и Белоруссии так же лицемерны и политизированы, так же противоречат Конституции IBU и так же наносят вред мировому биатлону, как и мартовские решения. Со своей стороны, к 8 сентября 2022 года, как нам это предложено, Союз биатлонистов России подготовит юридически обоснованное обращение ко всем участникам конгресса и членам IBU, в котором будет подробно изложена наша позиция», — говорится в официальном заявлении.

В то же время вице-президент СБР Алексей Нуждов не верит, что доводы российской стороны повлияют на ситуацию. Как признался специалист, на его памяти конгресс всегда поддерживал рекомендации исполкома.

«Может, это будет исключительный случай, хотя предпосылок я не вижу. Я бы сказал, что шансов никаких нет», — приводит слова Нуждова «Матч ТВ».

Тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский также уверен, что исполком добьётся отстранения СБР и БФБ на конгрессе, однако высказал удивление такой позицией чиновников.

«До начала конфликта IBU проявлял себя как очень демократичная организация в хорошем смысле этого слова. В сравнении с той же FIS биатлонный союз был намного лояльнее. Когда говорили «биатлонная семья», это правда что‑то значило. А вот что сейчас значит «биатлонная семья» — я не очень понимаю. Биатлонист, находящийся за территорией конфликта, теперь не биатлонист в их понимании?» — задался вопросом специалист.

По мнению двукратного олимпийского чемпиона Дмитрия Васильева, других рекомендаций от IBU и быть не могло, поскольку организация стала очень ангажированной и оказалась в заложниках ситуации.

«Они в принципе не могут иметь своей точки зрения, а уж тем более её высказывать. Это чревато для них последствиями, репрессиями. Причём в духе самых тяжёлых времён советского периода. Они, к сожалению, не умеют извлекать уроки из истории и наступают на те же грабли, через которые нашему народу пришлось пройти. Хоть они и позиционируют себя как демократическое общество.

Там нет никакой свободы слова. Даже те люди в международной федерации, кто действительно думает по-другому (а таких немало), не могут открыто высказаться и в лучшем случае молчат, а в худшем обязаны выступать против России. Поэтому рассчитывать на что-то позитивное не приходится. Но такая обстановка сейчас. Вся эта пена сойдёт через некоторое время. Закончится тем, что жители западных государств выйдут на улицы и скажут: «Хватит! С Россией надо идти договариваться!» Только в этот момент закончится вся эпопея и со спортом», — заявил Васильев в беседе с RT.

Также специалист считает странным требование не допустить вовлечённости в военные действия спортсменов и должностных лиц, предъявленное к СБР и БФБ.

«Сама постановка вопроса абсурдна. Если у вас есть какие-то факты участия биатлонистов в спецоперации, то предъявите их. Зачем голословно такое заявлять? Насколько я знаю, таких призывов в России не было. Каждый должен заниматься своим делом. То, что они смешивают всё в кучу, говорит о потере здравого смысла. Какое-то безумие овладело обществом. Это очень печально. Перед тем как ставить условия СБР, вы сначала скажите, что мы делаем не так. Но, насколько понимаю, им нечего предъявить», — добавил собеседник RT.

Юридически IBU есть за что зацепиться. В организации прекрасно знают: ряд спортсменов сборной России являются военнослужащими или сотрудниками МВД. Однако подобная практика распространена и в других странах. По мнению Васильева, чиновники просто используют ситуацию в своих целях.

«Пусть они не лукавят. На Западе спортсмены процентов на 80 являются военнослужащими. Это известный факт. Так делается, чтобы трудоустроить атлетов. Они тогда получают достойную зарплату и дополнительные льготы. Подобная история и у нас. В этом нет никакой хитрости и обязательного участия в военных операциях. В IBU всё прекрасно понимают, знают, что ни один биатлонист не участвует в вооружённом конфликте. Прекрасно знакомы с нашей системой. Это просто повод сделать из мухи слона. Пытаются придумать гадость, а потом её раскрутить до неимоверных размеров. Считаю, ко всему нужно относиться спокойно. Пережить этот период, не сокрушаться. Да, общая обстановка не совсем хорошая, но надо оставлять голову холодной и не опускаться до истерики. Каждый просто должен делать своё дело», — заключил Васильев.

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Тренер женской сборной России Михаил Шашилов и вовсе назвал согласие с выдвинутыми IBU условиями предательством страны.

«Я думаю, это всё в прошлом. Хотя кто знает? Какие люди в наше время есть? Всякое бывает, я за последнее время с разным сталкивался. Но у меня все на позитиве. Надо работать, искать‑копать, надеяться и верить», — отметил специалист.

Согласен с Шашиловым и двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков. По его мнению, рекомендации Международного союза биатлонистов абсолютно неприемлемы.

«Я осуждаю предложение исполкома IBU. Вы же знаете, кто сидит в руководстве этой организации: представители недружественных стран. Они делают всё, чтобы российских спортсменов не было на международных стартах. В частности, выдвигают совершенно невыполнимые для наших биатлонистов условия. Любой, кто предан нашей стране, никогда на них не пойдёт. Отсутствие российских биатлонистов негативно скажется на популярности мирового биатлона», — сказал Чепиков.