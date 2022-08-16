военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

СБР: рекомендации IBU всё так же лицемерны и наносят вред мировому биатлону

Короткая ссылка
В Союзе биатлонистов России (СБР) отреагировали на рекомендацию исполнительного комитета Международного союза биатлонистов (IBU) оставить в силе приостановление членства российской и белорусской федераций.
СБР: рекомендации IBU всё так же лицемерны и наносят вред мировому биатлону
  • РИА Новости

«Мы считаем, что сегодняшние рекомендации исполкома IBU в отношении спортсменов России и Белоруссии так же лицемерны и политизированы, так же противоречат конституции IBU и так же наносят вред мировому биатлону, как и мартовские решения», — говорится в заявлении СБР.

Отмечается, что российский союз к 8 сентября 2022 года подготовит юридически обоснованное обращение ко всем участникам конгресса и членам IBU, в котором будет подробно изложена позиция организации.

29 марта IBU объявил о приостановке деятельности СБР как члена международной организации с немедленным вступлением в силу, а также запретил российским спортсменам выступать в соревнованиях под эгидой IBU.

Ранее бывший президент СБР Владимир Драчёв заявил, что у российских биатлонистов пока нет шансов на выступления за рубежом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить