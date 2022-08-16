СБР: рекомендации IBU всё так же лицемерны и наносят вред мировому биатлону

В Союзе биатлонистов России (СБР) отреагировали на рекомендацию исполнительного комитета Международного союза биатлонистов (IBU) оставить в силе приостановление членства российской и белорусской федераций.

«Мы считаем, что сегодняшние рекомендации исполкома IBU в отношении спортсменов России и Белоруссии так же лицемерны и политизированы, так же противоречат конституции IBU и так же наносят вред мировому биатлону, как и мартовские решения», — говорится в заявлении СБР.

Отмечается, что российский союз к 8 сентября 2022 года подготовит юридически обоснованное обращение ко всем участникам конгресса и членам IBU, в котором будет подробно изложена позиция организации.

29 марта IBU объявил о приостановке деятельности СБР как члена международной организации с немедленным вступлением в силу, а также запретил российским спортсменам выступать в соревнованиях под эгидой IBU.

Ранее бывший президент СБР Владимир Драчёв заявил, что у российских биатлонистов пока нет шансов на выступления за рубежом.