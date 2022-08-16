Драчёв считает, что у российских биатлонистов пока нет шансов на выступления за рубежом

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв отреагировал на решение исполкома IBU порекомендовать конгрессу оставить в силе приостановление членства российской и белорусской федераций.

«Однозначно ожидаемое решение. Нет веры ни в конгресс IBU, ни в руководство IBU, которое сейчас смотрит за океан. Никаких шансов у российского биатлона пока нет. Если мы не возьмём власть в свои руки, то нас никто не вернёт в международный спорт», — приводит слова Драчёва «Чемпионат».

Решение будет представлено на утверждение в Зальцбурге, на конгрессе IBU, который пройдёт 15—18 сентября.

29 марта IBU объявил о приостановке деятельности Союза биатлонистов России как члена международной организации с немедленным вступлением в силу, а также запретил российским спортсменам выступать в соревнованиях под эгидой IBU.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на рекомендацию исполнительного комитета IBU оставить в силе приостановление членства российской и белорусской федераций.