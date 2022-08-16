Губерниев: IBU будет последней федерацией, которая вернёт наших спортсменов на международную арену

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на рекомендацию исполнительного комитета Международного союза биатлонистов (IBU) оставить в силе приостановление членства российской и белорусской федераций.

«IBU будет последней международной федерацией, которая вернёт наших спортсменов на международную арену! На данный момент шансов вернуться биатлонистам нет! И в ближайшей перспективе не будет!» — написал Губерниев в Telegram-канале.

Решение будет представлено на утверждение на конгрессе IBU в Зальцбурге, который пройдёт 15—18 сентября.

29 марта IBU объявил о приостановке деятельности Союза биатлонистов России как члена международной организации с немедленным вступлением в силу, а также запретил российским спортсменам выступать в соревнованиях под эгидой IBU.

Ранее сообщалось, что IBU на сентябрьском конгрессе рассмотрит вопрос об участии российских спортсменов в международных соревнованиях.