Призёр Олимпиады Резцова пропустит два этапа Кубка Содружества

Главный тренер сборной Ханты-Мансийского автономного округа Евгений Редькин сообщил, что двукратный призёр зимней Олимпиады по биатлону Кристина Резцова пропустит два летних этапа Кубка Содружества.

«У неё сейчас другой план подготовки. Чтобы не рушить его, мы согласовали, что она не будет выступать на этапах. Но на чемпионате России она выступать будет», — цитирует Редькина ТАСС.

По его словам, в соревнованиях примут участие Михаил Бурундуков, Алина Кудисова, Ксения Довгая, Елизавета Каплина.

26-летняя Резцова завоевала серебряную и бронзовую медали Игр-2022 в Пекине.

Ранее тренер сборной России по биатлону Артём Истомин высказался об особенностях молодых спортсменов.