Призёр Олимпиады Резцова пропустит два этапа Кубка Содружества
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«У неё сейчас другой план подготовки. Чтобы не рушить его, мы согласовали, что она не будет выступать на этапах. Но на чемпионате России она выступать будет», — цитирует Редькина ТАСС.
По его словам, в соревнованиях примут участие Михаил Бурундуков, Алина Кудисова, Ксения Довгая, Елизавета Каплина.
26-летняя Резцова завоевала серебряную и бронзовую медали Игр-2022 в Пекине.
Ранее тренер сборной России по биатлону Артём Истомин высказался об особенностях молодых спортсменов.