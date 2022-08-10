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Призёр Олимпиады Резцова пропустит два этапа Кубка Содружества

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Главный тренер сборной Ханты-Мансийского автономного округа Евгений Редькин сообщил, что двукратный призёр зимней Олимпиады по биатлону Кристина Резцова пропустит два летних этапа Кубка Содружества.
Призёр Олимпиады Резцова пропустит два этапа Кубка Содружества
  • Gettyimages.ru
  • © Maja Hitij

«У неё сейчас другой план подготовки. Чтобы не рушить его, мы согласовали, что она не будет выступать на этапах. Но на чемпионате России она выступать будет», — цитирует Редькина ТАСС.

По его словам, в соревнованиях примут участие Михаил Бурундуков, Алина Кудисова, Ксения Довгая, Елизавета Каплина.

26-летняя Резцова завоевала серебряную и бронзовую медали Игр-2022 в Пекине.

Ранее тренер сборной России по биатлону Артём Истомин высказался об особенностях молодых спортсменов.

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