IBU и FIS отложили введение полного запрета на фтор до сезона-2023/24

Международный союз биатлонистов (IBU) и Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняли решение отложить введение полного запрета на использование фторсодержащих парафинов.

Как сообщается на сайте IBU, организации пришли к выводу, что разработчикам необходимо больше времени на доработку устройства по выявлению продуктов с фтором на лыжах.

На данный момент полный запрет отложен до сезона-2023/2024.

При этом остаётся в силе запрет на использование мазей с фторуглеродами C8, который был введён в прошлом сезоне.

Ранее тренер мужской сборной по биатлону Юрий Каминский предположил, к чему может привезти отказ от смазок с содержанием фтора.