IBU и FIS отложили введение полного запрета на фтор до сезона-2023/24
- РИА Новости
Как сообщается на сайте IBU, организации пришли к выводу, что разработчикам необходимо больше времени на доработку устройства по выявлению продуктов с фтором на лыжах.
На данный момент полный запрет отложен до сезона-2023/2024.
При этом остаётся в силе запрет на использование мазей с фторуглеродами C8, который был введён в прошлом сезоне.
Ранее тренер мужской сборной по биатлону Юрий Каминский предположил, к чему может привезти отказ от смазок с содержанием фтора.