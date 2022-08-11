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IBU и FIS отложили введение полного запрета на фтор до сезона-2023/24

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Международный союз биатлонистов (IBU) и Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняли решение отложить введение полного запрета на использование фторсодержащих парафинов.
IBU и FIS отложили введение полного запрета на фтор до сезона-2023/24
  • РИА Новости

Как сообщается на сайте IBU, организации пришли к выводу, что разработчикам необходимо больше времени на доработку устройства по выявлению продуктов с фтором на лыжах. 

На данный момент полный запрет отложен до сезона-2023/2024. 

При этом остаётся в силе запрет на использование мазей с фторуглеродами C8, который был введён в прошлом сезоне. 

Ранее тренер мужской сборной по биатлону Юрий Каминский предположил, к чему может привезти отказ от смазок с содержанием фтора.

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