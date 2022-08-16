Исполнительный комитет IBU порекомендовал продлить отстранение России и Беларуси

Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) порекомендовал конгрессу оставить в силе приостановление членства российской и белорусской федераций в союзе до выполнения определённых условий.

Об этом сообщается на официальном сайте IBU.

Отмечается, что решение будет представлено на утверждение на конгрессе IBU в Зальцбурге, который пройдёт 15—18 сентября.

Также в заявлении говорится, что исполнительный совет IBU может временно отменить приостановку, наложенную до следующего Конгресса, если по своему усмотрению сочтёт, что СБУ продемонстрировала приверженность поддержке и продвижение целей организации.

29 марта IBU объявил о приостановке деятельности Союза биатлонистов России (СБР) как члена международной организации с немедленным вступлением в силу, а также запретил российским и белорусским спортсменам выступать в соревнованиях под эгидой IBU.

Ранее сообщалось, что IBU на сентябрьском конгрессе рассмотрит вопрос об участии российских спортсменов в международных соревнованиях.