Подготовка к Кубку Содружества, инцидент с палками и возвращение Бех: как российские биатлонисты проводят межсезонье

Ведущие российские биатлонисты продолжают подготовку к Кубку Содружества, который стартует 23 августа. Планируется участие в соревнованиях сборной почти в полном составе. Не выйдет на старт лишь Кристина Резцова, которая пропустит два этапа из-за обострившейся травмы плеча. В турнире также выступит Екатерина Бех, вернувшаяся после отчисления из состава национальной команды Украины. Теперь она представляет Подмосковье. А тренер Михаил Шашилов был вынужден купить спортсменкам своей группы лыжные палки взамен тех, которые сломались во время перелёта в Сочи. Как проходит межсезонье в российском биатлоне — в материале RT.

Подготовка к Кубку Содружества

Сборная России по биатлону активно готовится к началу нового сезона. Уже 23 августа в Сочи стартует Кубок Содружества, в котором примут участие как российские, так и белорусские спортсмены. Первые два этапа турнира будут включать в себя соревнования на роллерах, а с третьего, декабрьского, атлеты перейдут на лыжи.

Не все лидеры выйдут на старт в Сочи. Так, Кристина Резцова пропустит летнюю часть Кубка из-за проблем со здоровьем. По этой же причине биатлонистка отсутствует на сборе, который группа Артёма Истомина проводит в эти дни в Тюмени.

Также по теме Эксперимент Казакевич, смена гражданства Жураускайте, первенец Поршневых: как проводят межсезонье российские биатлонисты Ирина Казакевич провела контрольную тренировку с сильнейшими отечественными лыжниками в Малиновке и показала четвёртый результат....

«С Кристиной её подготовку мы обсудили ещё в мае в Терсколе. На тот момент у нас был план, в который входил высотный сбор, а после — поездка в Токсово и так далее. В итоге она поехала по нашему первому плану, но при этом выполняет работу в те же сроки, что и основная команда. Единственное — у неё обострилась травма плеча, которая беспокоит Кристину ещё с зимы. Пришлось снизить нагрузки и полечиться, поэтому сбор она пропускает», — рассказал тренер.

Отдельно от команды занимается и Лариса Куклина. Ей, по мнению Истомина, нужно больше времени провести в горах, поэтому спортсменка отправилась на Сёминский перевал на Алтае.

Тем временем остальные три группы — Юрия Каминского, Сергея Башкирова и Михаила Шашилова — занимаются в Сочи. Других потерь, помимо Резцовой, пока нет: на стартовом этапе Кубка Содружества планируют выступить все.

«Все живые и будут участвовать», — пошутил по этому поводу Каминский.

Его подопечный Эдуард Латыпов отметил, что летние старты помогут проверить, насколько хорошо прошла первая часть подготовки к сезону.

«Посмотреть, какое самочувствие, сравнить с ребятами. Группа тренируется хорошо. Всем интересно, как мы выглядим на данном этапе. Такие контрольные старты помогают поддержать форму. Очень хорошо, что будет здоровая конкуренция. Надо сделать так, чтобы при допуске к международным соревнованиям мы были готовы», — приводит слова биатлониста «Матч ТВ».

Среди участников соревнований будет и Евгений Гараничев, который не прошёл отбор в национальную команду и готовится вместе с биатлонистами Тюменской области. По словам наставника коллектива Максима Кугаевского, для молодых спортсменов работать с призёром Олимпийских игр — отличная мотивация.

«Мы рады, что Евгений решил продолжить карьеру и тренируется с нашей группой. Он доволен условиями сборов и работой с другими спортсменами. Для них он является примером, но так и должно быть. Он показывает, как надо подходить к занятиям, какую работу делать, как правильно выполнять тренерские задания», — подчеркнул специалист.

В свою очередь, Сергей Башкиров рассказал, как идёт работа по подготовке трассы и арены на олимпийском стадионе «Лаура». По его словам, организаторам осталось нанести заключительные штрихи.

«Они делают всё необходимое, чтобы соревнования прошли на самом высоком уровне», — отметил специалист.

Зрители смогут посмотреть биатлон бесплатно. Единственное, желающим придётся заплатить за подъёмник в горы, но в дни гонок на него будет действовать специальная цена в 333 рубля (обычно — 1,5 тыс. рублей).

Возвращение Бех

Уроженка Хабаровского края Екатерина Бех, в прошлом сезоне выступавшая за Украину, вернулась в Россию и теперь будет представлять Подмосковье. Она была исключена из украинской сборной в апреле на фоне проведения спецоперации. По словам главы федерации биатлона Московской области Алексея Нуждова, у него не было причин отказать Бех, когда она и её личный тренер Николай Лопухов обратились с просьбой включить биатлонистку в региональную команду.

«Спортсмен она известный. Я её знаю ещё с детского возраста. Она в лыжных гонках начинала, затем в биатлон перешла. С моими спортсменками бегала на первенстве Московской области, пересекались. Живёт она в Одинцове, то есть по территориальности к нам ближе всего. Так что по совокупности факторов. Сильнейшие выбирают сильнейших», — цитирует Нуждова «Матч ТВ».

Двукратная чемпионка мира среди юниоров планирует выступить на втором этапе Кубка Содружества в белорусских Раубичах, а также на летнем чемпионате России, который пройдёт в сентябре в Чайковском.

Инцидент с палками

Неприятный инцидент произошёл с биатлонистками сборной России из группы Шашилова: во время одного из перелётов оказался повреждён инвентарь. Об этом в социальных сетях рассказала Анастасия Шевченко, опубликовавшая фото испорченных лыжных палок.

Помимо Шевченко, пострадали Ирина Казакевич, Тамара Дербушева (Воронина), Анастасия Батманова и экс-лыжница Наталья Шевченко (Мекрюкова). Под угрозой оказалось начало сбора в Сочи, куда прилетела команда. Шашилову не оставалось ничего иного, как купить новый инвентарь для девушек за свои деньги.

«Бывает такое. Это человеческий фактор. Я не могу утверждать, как именно это произошло. Факт в том, что они были сломаны. Но в этом нет ничего страшного: новые палки куплены. Купил ли я их за свой счёт. А что мне делать? Ждать у моря погоды? Какая разница, кто купил? Купили и купили. Главное, что спортсмены обеспечены инвентарём», — приводит слова тренера «Матч ТВ».

Необычные тренировки Юрловой-Перхт

Екатерина Юрлова-Перхт пока не приняла окончательного решения о продолжении карьеры. Так, в июле, после посещения открытой тренировки Сергея Башкирова, она говорила, что для возвращения на лыжню нужно решить проблемы со здоровьем. Но форму экс-чемпионка мира поддерживает. В соцсетях она регулярно рассказывает о своих необычных занятиях. Например, пробежки биатлонистка совершает с коляской, в которой находится её годовалая дочь. А ещё спортсменка освоила сапборд.

«Разнообразие в тренировочном процессе — одна из важных составляющих результативности. Сапсёрфинг — замечательное средство восстановления! И не только в спорте!» — написала Юрлова-Перхт в соцсети.

Помимо этого, уроженка Санкт-Петербурга приняла участие в любительской велогонке La Strada. Биатлонистка преодолела дистанцию в 40 км.

«Огромный респект организаторам гонки! Велонабережные Питера прекрасны!» — подписала Екатерина соответствующий снимок.