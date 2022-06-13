Латыпов: надежда есть, что через год биатлонистов допустят до международных турниров

Трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр Эдуард Латыпов выразил надежду, что вскоре россияне смогут участвовать в международных стартах.

«Даже если предстоящий сезон будет с российскими стартами, всё равно надежда есть, что через год нас допустят. Надо готовиться к следующей Олимпиаде. Надеюсь, что она для нас будет», — цитирует Латыпова «Матч ТВ».

Напомним, Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под его эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее Латыпов поделился эмоциями после завоевания серебра в лыжной гонке на дистанции в 50 км свободным стилем.