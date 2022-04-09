Латыпов поделился впечатлениями от участия в Югорском лыжном марафоне

Короткая ссылка
Трёхкратный бронзовый олимпийский призёр Эдуард Латыпов поделился эмоциями после завоевания серебра в лыжной гонке на дистанции в 50 км свободным стилем.
Латыпов поделился впечатлениями от участия в Югорском лыжном марафоне
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Финишировать с лыжниками было очень интересно, удалось навязать борьбу. Чуть-чуть не хватило до первого места, но это спорт, побеждает сильнейший. Полстопы не хватило, но я доволен сегодняшней гонкой», — цитирует Латыпова Metaratings.

По его словам, большую часть дистанции спортсмены шли в группе и всё решалось на последних километрах.

«Здесь необычная марафонская трасса — без крутых подъёмов, тем и славен Югорский марафон. Очень хороший опыт для биатлонистов, будем стараться делать больше стартов вместе. Думаю, в следующем сезоне это получится», — добавил Латыпов.

Напомним, что победителем марафона стал серебряный призёр Олимпиады-2022 Иван Якимушкин. Латыпов финишировал с ним в одно время, но стал вторым. Победителя определили с помощью фотофиниша.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка лыжница Наталья Непряева завоевала серебро в гонке Югорском марафоне в гонке свободным стилем среди женщин.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить