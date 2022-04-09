Латыпов поделился впечатлениями от участия в Югорском лыжном марафоне

Трёхкратный бронзовый олимпийский призёр Эдуард Латыпов поделился эмоциями после завоевания серебра в лыжной гонке на дистанции в 50 км свободным стилем.

«Финишировать с лыжниками было очень интересно, удалось навязать борьбу. Чуть-чуть не хватило до первого места, но это спорт, побеждает сильнейший. Полстопы не хватило, но я доволен сегодняшней гонкой», — цитирует Латыпова Metaratings.

По его словам, большую часть дистанции спортсмены шли в группе и всё решалось на последних километрах.

«Здесь необычная марафонская трасса — без крутых подъёмов, тем и славен Югорский марафон. Очень хороший опыт для биатлонистов, будем стараться делать больше стартов вместе. Думаю, в следующем сезоне это получится», — добавил Латыпов.

Напомним, что победителем марафона стал серебряный призёр Олимпиады-2022 Иван Якимушкин. Латыпов финишировал с ним в одно время, но стал вторым. Победителя определили с помощью фотофиниша.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка лыжница Наталья Непряева завоевала серебро в гонке Югорском марафоне в гонке свободным стилем среди женщин.