Непряева завоевала серебро в Югорском марафоне в гонке свободным стилем
- РИА Новости
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Золотую медаль выиграла Анастасия Кулешова, которая преодолела дистанцию за 1 час 46 минут 19 секунд. Непряева уступила ей 11 секунд. Бронзовая награда досталась Екатерине Смирновой.
Марафон проходит в Ханты-Мансийске. Евгений Белов и Мария Козекаева 8 апреля стали победителями гонок на 50 км классическим стилем. Соревнования проводятся с 2013 года.
Ранее сообщалось, что Иван Якимушкин завоевал золотую медаль Югорского марафона в гонке на 50 км свободным стилем.