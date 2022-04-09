Непряева завоевала серебро в Югорском марафоне в гонке свободным стилем

Олимпийская чемпионка лыжница Наталья Непряева завоевала серебряную медаль в гонке на 50 км свободным стилем в Югорском марафоне.

Золотую медаль выиграла Анастасия Кулешова, которая преодолела дистанцию за 1 час 46 минут 19 секунд. Непряева уступила ей 11 секунд. Бронзовая награда досталась Екатерине Смирновой.

Марафон проходит в Ханты-Мансийске. Евгений Белов и Мария Козекаева 8 апреля стали победителями гонок на 50 км классическим стилем. Соревнования проводятся с 2013 года.

Ранее сообщалось, что Иван Якимушкин завоевал золотую медаль Югорского марафона в гонке на 50 км свободным стилем.