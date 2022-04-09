Якимушкин выиграл гонку на 50 километров свободным стилем в Югорском марафоне
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25-летний спортсмен из Мурома преодолел дистанцию за 1 час 44 минуты 26 секунд.
Серебряную награду завоевал Эдуард Латыпов (+0,167). Бронзовую медаль взял Глеб Ретивых (+0,190).
Якимушкин является серебряным призёром Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
Марафон проходит в Ханты-Мансийске. Евгений Белов и Мария Козекаева 8 апреля стали победителями гонок на 50 км классическим стилем. Соревнования проводятся с 2013 года.
Ранее сообщалось, что в Польше выступили против переизбрания Вяльбе в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS).