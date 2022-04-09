Якимушкин выиграл гонку на 50 километров свободным стилем в Югорском марафоне

Иван Якимушкин завоевал золотую медаль Югорского марафона в гонке на 50 км свободным стилем.

25-летний спортсмен из Мурома преодолел дистанцию за 1 час 44 минуты 26 секунд.

Серебряную награду завоевал Эдуард Латыпов (+0,167). Бронзовую медаль взял Глеб Ретивых (+0,190).

Якимушкин является серебряным призёром Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Марафон проходит в Ханты-Мансийске. Евгений Белов и Мария Козекаева 8 апреля стали победителями гонок на 50 км классическим стилем. Соревнования проводятся с 2013 года.

Ранее сообщалось, что в Польше выступили против переизбрания Вяльбе в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS).